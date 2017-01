‘Grootmachten uit Frankrijk wijzen aangeboden Zeegelaar af’

Het lijkt erop dat Marvin Zeegelaar het seizoen afmaakt bij Sporting Portugal. De club uit Lissabon bood de linkervleugelverdediger naar verluidt aan bij zowel Olympique Marseille als Olympique Lyon, maar die clubs hebben volgens L’Équipe afgezien van de komst van de 26-jarige Zeegelaar.

Zeegelaar, die al werd opgeroepen voor het Nederlands elftal maar nog altijd wacht op zijn debuut, wordt dus geen ploeggenoot van Karim Rekik of Memphis Depay. De linkspoot kwam dit seizoen in zeventien officiële wedstrijden in actie voor Sporting, maar een onbetwiste basisplaats heeft hij niet meer.

Het is onduidelijk of Sporting heeft geprobeerd om Zeegelaar te verhuren of te verkopen, maar duidelijk is wel dat hij door de concurrentie van spelers als Bruno César en Jefferson hard moet werken voor iedere speelminuut. Hij ligt in Lissabon nog vast tot medio 2020.