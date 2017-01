Elia: ‘Ik zit dan alleen maar in spanning omdat ik wil dat Ajax verliest’

Feyenoord was zaterdag met minimaal verschil te sterk voor Willem II (1-0) en kan vandaag zodoende met een gerust hart kijken hoe de concurrentie het er vanaf brengt. Niet elke speler van Feyenoord zal zondagmiddag echter aan de buis gekluisterd zitten, als Ajax bij FC Utrecht op bezoek gaat en PSV tegen sc Heerenveen aantreedt.

Eljero Elia heeft naar eigen zeggen 'wel iets beters te doen'. "Sinds ik kinderen heb, kijk ik sowieso niet zo vaak meer naar voetbalwedstrijden. Geen zin meer in, ik vind het belangrijker om tijd door te brengen met mijn kinderen", zo verzekert de aanvaller in gesprek met Metro. Elia kijkt op televisie liever naar een wedstrijd van Real Madrid en qua Eredivisie bekijkt hij op zijn telefoon alleen even de samenvattingen en het nieuws over alle clubs.

Elia kan niet ontkennen dat wedstrijden als FC Utrecht - Ajax en PSV - sc Heerenveen toch leuke potjes zijn. "Zeker, maar ik kijk niet naar naar wedstrijden van Ajax, dan zit ik alleen maar in spanning omdat ik wil dat ze verliezen. Ik ga dan liever even fietsen met het gezin en naar de kinderboerderij. Dan zie ik daar vanzelf op mijn telefoon de uitslag voorbijkomen. Dat zeg ik niet om stoer te doen ofzo, ik heb gewoon andere interesses.”