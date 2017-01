‘Uit respect voor mijn ploeggenoten ga ik niet vertellen hoeveel ik verdien’

Carlos Tévez ontkent dat hij de best betaalde voetballer ter wereld is. De aanvaller ruilde onlangs zijn jeugdliefde Boca Juniors in voor Shanghai Shenhua, dat de Argentijn naar verluidt 715.000 euro per week uitkeert. Tévez zette deze week voet op Chinese bodem en maakte meteen een einde aan de geruchtenstroom.

"Ik heb op geen enkel moment met de media over mijn salaris gesproken. Niet iedereen zou op de hoogte moeten zijn van dergelijke zaken, ook uit respect voor mijn collega's. Mijn salaris is niet zo hoog zoals wordt beweerd, en het komt ook niet in de buurt van wat andere voetballers verdienen."

"Uit respect voor mijn ploeggenoten ga ik niet vertellen hoeveel ik verdien." Tévez geniet van de aandacht die hij in China krijgt. "Een warm welkom, zowel voor mij als voor mijn familie. Ik hoop de liefde die ik krijg zo spoedig mogelijk op het veld terug te betalen." De Argentijn heeft liefst negentien familieleden mee naar China genomen. "Ik houd ervan om omringd te zijn door familie", zo verklaarde de ex-speler van onder meer Manchester City en Manchester United.