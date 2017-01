Verratti krijgt bizarre gele kaart voor ‘truuk’: ‘Dit is onsportief gedrag’

Marco Verratti kreeg zaterdag de vreemdste gele kaart uit zijn loopbaan. In het uitduel met Nantes FC (0-2) ging de middenvelder van Paris Saint-Germain op de bon omdat hij, op de rand van het strafschopgebied, de bal al hurkend op de grond met zijn hoofd bij doelman Kevin Trapp bezorgde. Johan Hamel kon de actie van Verratti niet waarderen, riep de middenvelder bij zich en deelde geel uit, tot woede van de spelers van PSG.

"De speler in kwestie omzeilde met opzet de regels van het spel. Dit is bedriegerij, of de keeper de bal nu wel of niet met zijn handen kan oppakken", zo vertelde Hamel na afloop van het duel. "Verratti werd bestraft voor onsportief gedrag. Hij omzeilde op een ongebruikelijke manier de regels van het spel."

"Dat betekent een gele kaart en een indirecte vrije trap", zo vervolgde Hamel. "Ik weet dat het niet gebruikelijk is om een gele kaart hiervoor uit te delen, maar mijn beslissing stond vast. Ik ben hier om de regels toe te passen, dat is mijn taak. We zijn hier om beslissingen te nemen." Verratti, die vaak in de clinch ligt met arbiters, stond op het veelbesproken moment niet onder de druk. De dichtstbijzijnde tegenstander bevond zich op twintig meter afstand.