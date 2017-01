Pogba: ‘De tweede dans van mij na afloop was voor de fans van Sparta’

Mathias Pogba bracht zaterdagavond in de 86e minuut bij AZ de verdiende gelijkmaker op zijn naam met een kopbal: 1-1. Het was voor de oudere broer van Paul Pogba, de middenvelder van Manchester United, zijn eerste goal als speler van Sparta.

Pogba viede al dansend het gelukzalige moment. "Ik zei tegen mijn teamgenoten: "Zijn jullie klaar voor een dansje, voor als de bal erin gaat?"', vertelde Pogba in gesprek met FOX Sports. "Ik train niet op het dansen, het zit in me. De tweede dans van mij na afloop was voor de fans. Eén voor het team, één voor de fans."

Op de vraag van de verslaggever of het misschien iets is voor So You Think You Can Dance, antwoordde Pogba: "Waarom niet?" Alex Pastoor was blij dat hij Pogba als laatste verse kracht in het veld had gebracht. "Het was eventjes puzzelen over wie we erin zouden brengen. Zakaria El Azzouzi of Pogba, klein en behendig of groot en sterk. Met Mathias konden we door de lucht iets forceren. Dat was de overweging en gelukkig heeft dat goed uitgepakt", zo gaf de oefenmeester van Sparta aan.