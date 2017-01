Elia baalt ondanks zege: ‘De scheidsrechters zeiden dat ik te snel was’

Giovanni van Bronckhorst stipte zaterdagavond na de winst van Feyenoord op Willem II (1-0) vooral de kille cijfers aan. "We hebben na de winterstop zes punten uit twee wedstrijden gepakt, drie keer gescoord en twee keer de 'nul' gehouden. Daar gaat het toch om'', zo gaf de oefenmeester van de koploper te kennen.

De drie punten vormden voor Van Bronckhorst ook de positieve noot van de avond. Hij was niet tevreden over het spel van zijn team. "We waren slordig en maakten aan de bal de verkeerde keuzes", vertelde Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. "In de eerste helft was het nog best aardig, maar verzuimden we de 2-0 te maken. Daardoor hielden zij hoop. Na rust was het een stuk minder."

De score in Rotterdam-Zuid had hoger kunnen uitvallen, maar een doelpunt van Eljero Elia werd ten onrechte wegens buitenspel afgekeurd. "Het was een zuiver doelpunt. Ik sprak net nog even met de scheidsrechters, zij zeiden dat ik te snel was. Maar het was geen buitenspel en daar baal ik van", zo verzuchtte de aanvaller, die de winnende treffer van Jens Toornstra voorbereidde.