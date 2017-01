Van den Brom: ‘Flikker op, d’r is niks en d‘r gaat niks gebeuren’

John van den Brom is de vragen over zijn toekomst meer dan zat. AZ is er nog niet uit of de oefenmeester ook komend seizoen voor de selectie staat en in de tussentijd wordt Van den Brom met Maccabi Tel Aviv in verband gebracht. Hij reageerde eerder al ontkennend op de vermeende interesse uit Israël, maar zaterdagavond na het duel met Sparta (1-1) kreeg hij daar weer vragen over.

"Flikker op, d'r is niks en d'r gaat niks gebeuren", maakte Van den Brom in niet mis te verstane woorden aan RTV Noord-Holland duidelijk. De oefenmeester is dergelijke vragen meer dan zat. "Pure onzin. Dat heb ik honderd keer gezegd nu en dat dat blijft het. Ik moet me verantwoorden voor iets waar ik niets vanaf weet en ik krijg de indruk dat als je dingen vertelt men het idee heeft: 'Het zal wel, hij mag niks zeggen.'"

"Ik ben hier en heb het hartstikke naar mijn zin. We zijn nog lang niet klaar. That's it, sorry." AZ heeft er vooralsnog niet alle vertrouwen in dat Van den Brom de juiste man is om de doelstellingen (structureel meedraaien in top drie) te realiseren. Hij zou tot 1 maart hebben om de leiding in Alkmaar te overtuigen.