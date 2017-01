Mertens bewijst zijn waarde voor Napoli in Italiaanse topper tegen Milan

Napoli heeft directe concurrent AC Milan zaterdagavond een flinke tik uitgedeeld. Het team van Maurizio Sarri was in San Siro met 1-2 te sterk voor de Rossoneri en behoudt zo de aansluiting met de Italiaanse top. Milan kon Napoli bij een zege tot op één punt naderen, maar moet voorlopig een pas op de plaats maken.

De Napolitanen verloren in de competitie pas tweemaal op vreemde bodem en zaten na tien minuten al op rozen. Dries Mertens vertolkte andermaal een hoofdrol. De Belg excelleert dit seizoen vooral als afmaker, maar fungeerde in de Italiaanse hoofdstad tweemaal als aangever in de openingsfase. Mertens lanceerde eerst Lorenzo Insigne succesvol, waarna hij niet veel later José María Callejón de mogelijkheid bood de voorsprong te verdubbelen.

Diezelfde Callejón stond na een half uur spelen aan de basis van een grote kans voor Mertens, maar de clubtopscorer liet na vroegtijdig een beslissing aan te brengen in het duel. Die misser kwam Napoli niet veel later duur te staan. Milan kwam er aanvankelijk niet aan te pas in de eerste helft, maar slaagde er op slag van rust toch in de aansluitingstreffer te produceren. Jorginho verloor de bal op kinderlijke wijze, waarna Juraj Kucka alleen op doelman José Manuel Reina kon afstomen. De Slowaak hield het hoofd koel en bracht de ploeg van Vincenzo Montella daarmee terug in de wedstrijd.

In het tweede bedrijf was de ontmoeting meer in balans. Milan ging op jacht naar de gelijkmaker en bood de bezoekers daarmee de ruimte om te counteren. Insigne en de uitblinkende Mertens waren dicht bij een derde goal voor Napoli, maar zij vonden Gianluigi Donnarumma op hun weg. Namens Milan kregen Carlos Bacca en Gabriel Paletta kansjes, maar Napoli bleef uiteidenlijk betrekkelijk eenvoudig op de been.