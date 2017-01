Foor helpt Vitesse aan punt, maar ziet ook rood en mist Feyenoord

Vitesse heeft zaterdagavond niet kunnen winnen op bezoek bij FC Groningen. De bezoekers kwamen al vroeg in de wedstrijd op achterstand door een eigen doelpunt van Kelvin Leerdam. Navarone Foor zorgde na rust voor de gelijkmaker en eindstand: 1-1. De middenvelder haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij moest met rood inrukken.

FC Groningen kende een droomstart voor eigen publiek. Een schot van Hans Hateboer in de vijfde minuut kwam terecht in de achterhoede van Vitesse, waarna Ruben Jensen de bal via Vitesse-verdediger Kelvin Leerdam achter Eloy Room zag verdwijnen. Na een half uur spelen kreeg Hateboer dé kans op de 2-0. Op aangeven van Simon Tibbling kon hij vrij inkoppen, maar weigerde hij de trekker over te halen. In de tegenstoot was Adnane Tighadouini dichtbij de gelijkmaker, hij trof de paal.

Vitesse was dreigend in Groningen en kwam vlak na rust langszij. Vanaf rechts werd Navarone Foor gevonden door Milot Rashica. Eerstgenoemde haalde direct uit en tekende voor de gelijkmaker. De Arnhemmers namen geen genoegen met een gelijkspel en drukten door. De ploeg van Henk Fraser speelde voor de overwinning, maar wist geen grote kansen meer te creëren.

In de slotfase moest Vitesse het punt koesteren na een directe rode kaart van Foor. De middenvelder leed balverlies en kwam met een wilde tackle in bij Bacuna. Door zijn rode prent mist Foor de bekerwedstrijd van aanstaande donderdag tegen Feyenoord. Een flinke domper voor Vitesse, dat het minst tevreden zal zijn met de uitslag in het Noordlease Stadion