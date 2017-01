Ghana bereikt kwartfinale Afrika Cup, heroïsch optreden Oeganda niet beloond

In navolging van Senegal heeft ook Ghana zich weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Afrika Cup. Nadat the Black Stars in hun eerste wedstrijd in Groep C afrekenden met Oeganda, werd zaterdag ook Mali met minimaal verschil over de knie gelegd: 1-0. Voor Ghana is het de zesde achtereenvolgende keer dat het de groepsfase van het continentale eindtoernooi overleeft. In het andere duel in de poule ontsnapte Egypte ternauwernood aan een blamage tegen Oeganda: 1-0.

Ghana-Mali 1-0

Het elftal van Avram Grant begon uitstekend aan het treffen in het Stade de Port-Gentil en slaagde er al vroeg in de Malinese muur te slechten. Jordan Ayew plaatste het leder na twintig minuten spelen op het hoofd van de geheel vrijstaande Asamoah Gyan, waarna het voor de midvoor een koud kunstje was om doelman Oumar Sissoko te verschalken. Diezelfde Sissoko hield een in de eerste helft pover acterend Mali niet veel later in de wedstrijd met een knappe redding op een van richting veranderd schot.

Mali kwam sterk uit de kleedkamer en greep Ghana bij de strot in het tweede bedrijf. Dat resulteerde in enkele goede kansen, maar Brimah Razak vervulde een heldenrol. De keeper van Cardóba redde knap op schoten van Moussa Marega en Kalifa Coulibaly en had het geluk dat een kopbal van Mamoutou N'Diaye rakelings overging. Mali dacht in de absolute slotfase nog recht te hebben op een strafschop na een vermeende handsbal, maar scheidsrechter Mehdi Abid Charef gaf geen krimp.

Egypte-Oeganda 1-0

Oeganda geeft in Gabon voor het eerst sinds 1978 acte de précense op de Afrika Cup en de ploeg van Milutin Sredojevic maakte net als tegen Ghana een defensief sterke indruk. De Servische oefenmeester, sinds 2013 de bondscoach van het Oost-Afrikaanse land, koos er opnieuw voor om vijf verdedigers in zijn laatste linie te poseren en zag zijn elftal het aanvalsspel van Egypte aan banden leggen in de eerste helft. De Farao's kwamen nauwelijks tot kansen en hadden het lastig op een slecht veld.

Abdallah El Said en Marwan Mohsen beproefden hun geluk na rust namens Egypte, maar zij konden keeper Denis Onyango niet verontrusten met hun pogingen. Uganda legde een flinke dosis hartstocht aan de dag en leek beloond te gaan worden voor haar inzet, maar moest vlak voor tijd toch nog capituleren. Mohamed Salah bereikte El Said, waarna de invaller door de benen van Onyango binnen schoot. Egypte heeft nu vier punten en kan zich woensdag in de wedstrijd tegen Ghana verzekeren van een kwartfinale-ticket; Oeganda is uitgeschakeld.