PEC Zwolle pakt drie belangrijke punten tegen ADO dankzij Brock-Madsen

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt op ADO Den Haag. De gastheer kwam vroeg in het duel op voorsprong via Gervane Kastaneer, maar moest de punten uiteindelijk aan de ploeg van Ron Jans meegeven. Kingsley Ehizibue en Nicolai Brock-Madsen bepaalden de eindstand op 1-2.

Uitgerekend Gervane Kastaneer, de speler die in afwachting is van zijn transfer naar FSV Mainz en terugkeerde in de basis, opende na tien minute spelen de score. De aanvaller kopte vanuit een corner de bal snoeihard achter doelman Mickey van der Hart. Het zou de enige goede actie van Kastaneer zijn dit duel, want na 21 minuten spelen moest hij geblesseerd van het veld.

PEC Zwolle kwam beter in de wedstrijd en kwam na 38 minuten spelen op gelijke hoogte. Ryan Thomas vond Ehizibue, die de 1-1 op het scorebord zette. De gelijkmaker was verdiend te noemen daar de ploeg van Ron Jans het initiatief naar zich toe trok. Deze lijn werd na de thee doorgetrokken en de 1-2 van Brock-Madsen was een logisch vervolg. Vanaf de rechterflank werd Ezibihue weggestuurd, waarna hij zijn ploeggenoot in stelling bracht en Zwolle naar de voorsprong schoot.

Het team van Zeljko Petrovic zocht naar de gelijkmaker en vergat daarbij te verdedigen. PEC weigerde de wedstrijd echter te beslissen en liet kansen op 1-3 liggen. Desondanks werd de voorsprong behouden en pakken de Zwollenaren drie belangrijke punten van een directe concurrent onderin de Eredivisie.