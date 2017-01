Ontketende Dost blijft maar scoren, FC Porto daagt koploper uit

Bas Dost heeft zich opnieuw laten gelden voor Sporting Portugal. De spits opende zaterdagavond de score tegen Marítimo, al was het niet voldoende voor de overwinning: 2-2. Wel nestelde Dost zich met competitietreffer nummer veertien nog steviger als topscorer van Portugal. Marvin Zeegelaar deed de eerste helft mee; Luc Castaignos bleef op de bank. Sporting staat vierde. FC Porto wist wel te winnen en is de voornaamste uitdager van koploper Benfica.

Marítimo - Sporting Portugal 2-2

Er staat dit seizoen in de Portugese competitie geen maat op Dost. De spits scoorde vijf keer in zijn laatste drie duels voor Sporting en deed ook in het Estadio Dos Barreiros weer van zich spreken. Dost kopte halverwege de eerste helft raak uit een vrije trap van Adrien Silva en poetste daarmee de openingstreffer van Éber Bessa weg. Laatstgenoemde had Marítimo na acht minuten spelen aan de leiding gebracht met een fraaie uithaal. Sporting had het lastig met Marítimo, dat liefst zestien punten had vergaard in haar zes voorgaande competitieduels voor eigen publiek en nog in het eerste bedrijf weer op voorsprong kwam. Raul Silva kopte raak op aangeven van Gevorg Ghazaryan. Sporting rechtte echter de rug na rust en zou via Gelson Martins toch nog één punt overhouden aan de ontmoeting op Madeira.

FC Porto - Rio Ave 4-2

Het duel begon en eindigde hoopgevend voor Porto, maar het middenstuk zal trainer Nuno Espírito Santo komende week nog eens aanhalen. Nadat de thuisploeg de leiding had gegrepen via Felipe, die profiteerde na een mispeer van doelman Cássio, vocht Rio Ave zich knap terug in de wedstrijd. Nog in de eerste helft werd het 1-1 door een doelpunt van Hélder Guedes. De spits kreeg de bal voor zijn voeten dankzij Iker Casillas, die een voorzet niet goed verwerkte. Casillas werd vervolgens vanaf de strafschopstip naar de verkeerde kant gestuurd door Roderick. Iván Marcano zorgde voor het evenwicht met een kopbal, terwijl ook Danilo Pereira binnenknikte. Twee minuten voor tijd nam Rui Pedro van dichtbij de definitieve beslissing voor zijn rekening. Benfica heeft een voorsprong van een punt en een duel tegoed.