Rutten ontslagen bij Al-Shabab na dramatische serie nederlagen

Het huwelijk tussen Fred Rutten en Al-Shabab is na minder dan een jaar op de klippen gelopen. De oefenmeester was sinds mei 2016 actief in de Verenigde Arabische Emiraten, maar heeft zaterdag zijn congé ontvangen na de 0-4 thuisnederlaag tegen Kalba, zo maakt de club uit Dubai bekend via zijn digitale kanalen.

Al-Shabab won slechts één keer in zijn laatste acht wedstrijden en is daardoor inmiddels afgezakt naar een teleurstellende vijfde plaats in de hoogste voetbalafdeling. De achterstand op koploper Al-Halil bedraagt na vijftien competitieduels reeds twaalf punten, hetgeen de clubleiding ertoe heeft doen besluiten Rutten op straat te zetten.

Voor de 54-jarige Rutten was Al-Shabab zijn zesde werkgever in zijn trainersloopbaan. De geboren Wijchenaar zwaaide eerder in eigen land de scepter bij FC Twente, PSV, Vitesse en Feyenoord en was ook nog over de grens actief bij Schalke 04.