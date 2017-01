Leipzig boekt simpele zege na merkwaardige rode kaart na 123 seconden

RB Leipzig is zonder kleerscheuren uit de winterstop gekomen. De succesformatie van Ralph Hasenhüttl werd zaterdagavond in het thuisduel met Eintracht Frankfurt al vroeg in het zadel geholpen door doelman Lukás Hrádecky van de bezoekers en boekte uiteindelijk een eenvoudige zege: 3-0.

Het treffen in de Red Bull Arena was slechts 123 seconden onderweg toen Hrádecky reeds kon gaan douchen. De Finse keeper poogde een steekpass te onderscheppen, maar gleed weg bij het uitkomen en koos er vervolgens doelbewust voor het leder buiten zijn eigen strafschopgebied met de handen op te rapen. Scheidsrechter Deniz Aytekin kon niet anders dan Hrádecky met een rode kaart van het veld te sturen en dat kwam Frankfurt uiteindelijk duur te staan.

Heinz Lindner kwam binnen de lijnen als vervanger van Hrádecky en de Oostenrijker kon al vroeg vissen. In eerste instantie redde Lindner nog knap op een vrije trap voor Timo Werner, maar de goalie was daarna kansloos op de rebound van Marvin Compper. Leipzig werd vervolgens geen strobreed meer in de weg gelegd en zou de score nog voor rust verdubbelen. Werner werd bediend door Naby Keïta en zorgde met het hoofd voor zijn tiende competitietreffer dit seizoen. Jesús Vallejo werkte de bal in de tweede helft nog achter zijn eigen doelman, maar Leipzig liet na om Frankfurt meer pijn te doen en nadert koploper Bayern München weer tot op drie punten.