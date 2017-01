Thriller kent geen winnaar ondanks nachtmerrie Lloris

Manchester City en Tottenham Hotspur hebben de punten zaterdagavond gedeeld in een waar spektakelstuk. In een wedstrijd met een moordend tempo en veel curieuze momenten vochten de Londenaren zich terug na een 2-0 achterstand: 2-2. Chelsea kan zodoende de grote winnaar van het weekend worden. Als de koploper zondag wint van Hull City, slaan the Blues een nog groter gat met de belagers. Wel moet nummer vier Arsenal zondag nog in actie komen.

De voorgaande zes competitieduels had Tottengam gewonnen en de ploeg maakte daarin negentien doelpunten. Daadkracht in de voorhoede leek dus het probleem niet, maar toch kregen the Spurs in de eerste helft geen voet aan de grond in het Etihad Stadium. Het team van Mauricio Pochettino mocht zich gelukkig prijzen met het feit dat de stand na 45 minuten nog 0-0 was. Manchester City liet zich gelden in de openingsfase via Sergio Agüero, die vanaf de rand van het zestienmtergebied net over de lat schoot. Lloris pareerde een afstandsschot van David Silva, terwijl een halve volley van Pablo Zabaleta rakelings naast zeilde.

De gastheer controleerde het spel en speelde de bal zorgeloos rond op het middenveld. Tottenham kwam nauwelijks in de buurt van het vijandelijke doel. Ook in het restant van de eerste helft waren de kansen voor Manchester City: Kevin De Bruyne schoot naast het doel van Lloris, die vervolgens ook een kopbal van Agüero klemde. De doelman en de Argentijn stonden even daarna opnieuw oog in oog en weer kwam Lloris als winnaar uit de strijd. De Fransman leek dus in topvorm, maar niets bleek minder waar. Twee gigantische fouten in de tweede helft zorgden ervoor dat Manchester City op een 2-0 voorsprong kwam.

Eerst blunderde Lloris na een lange bal van De Bruyne. Hij kwam uit zijn doel om de bal weg te koppen, maar raakte de bal niet goed en bediende op die wijze Leroy Sané. Die toucheerde de bal met de hand en mocht door. Voor een leeg doel opende Sané de score. Slechts vijf minuten liet Lloris een voorzet van Raheem Sterling glippen, waarna De Bruyne kon profiteren. Toch kwam Tottenham weer terug in de wedstrijd dankzij Dele Alli. De man in vorm aan Londense zijde kopte van dichtbij binnen op aangeven van Kyle Walker. Het was een spektakelstuk in Manchester en er zouden nog meer opwindende momenten volgen.

Zo leek Sterling op weg naar de 3-1. De aanvaller werd gelanceerd via een prachtige pass van De Bruyne en stormde af op Lloris. In het strafschopgebied werd Sterling echter uit balans gehaald door een duwtje van Walker, waarna de inzet geen gevaar opleverde. Guardiola reageerde furieus. Even daarna liet de oefenmeester zijn woede niet blijken, maar vanbinnen kookte de Spanjaard vermoedelijk toen Tottenham langszij kwam. Kane bediende Heung-Min Son met een heerlijk hakje en de Zuid-Koreaan knalde binnen in de linkerhoek. De debuterende winteraanwinst Gabriel Jesus juichte uitbundig toen hij dacht de 3-2 te maken, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Guardiola ging wanhopig naar het gras.