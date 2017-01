Sneijder ziet Galatasaray afgaan: pijnlijke nederlaag en rode kaart

Galatasaray heeft dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. Cim Bom kwam zaterdagavond op voorsprong tegen Karabükspor, maar verloor toch nog met 2-1 van de nummer negen van de Süper Lig en sloot het duel tot overmaat van ramp ook nog met tien man af. Galatasaray blijft nu derde staan.

Zonder de geschorste Wesley Sneijder, maar met Nigel de Jong en Garry Mendes Rodrigues ging Galatasaray op zoek naar de derde competitiezege op rij. In het eerste kwartier was de beste kans voor Karabükspor, maar het was Yasin Öztekin die daarna aan de andere kant de score opende in het Yenisehir Stadion. De rechtshalf controleerde een pass van Selçuk Inan met de borst, omspeelde de doelman en vulde het lege doel. De bezoekers konden die voorsprong echter niet vasthouden, want na een half uur maakte Evgen Seleznev er vanaf elf meter 1-1 van.

De Oekraïener mocht aanleggen na een overtreding van Lionel Carole en maakte geen fout. In de tweede helft voerde Galatasaray de druk op: een vrije trap van Selçuk ging maar net over, Lukas Podolski kopte naast en Yasin trof de paal. Jan Olde Riekerink greep na 68 minuten in en verving Yasin door Mendes Rodrigues, die daardoor voor de tweede keer zijn opwachting maakte in de Süper Lig. De Rotterdammer kon het verschil voor Galatasaray niet maken en acht minuten voor tijd werd het 2-1: invaller Serdar Deliktas kroonde zich tot de matchwinner en zag Hakan Balta even later nog diens tweede gele kaart krijgen.