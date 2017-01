Sergio Ramos groeit met dubbelslag uit tot de held van Real Madrid

Real Madrid heeft na de nederlagen tegen Sevilla en Celta de Vigo weer eens kunnen juichen. De Koninklijke rekende zaterdagavond af met Málaga (2-1) en staat nu met 43 punten op de eerste plaats in LaLiga. De voorsprong op Sevilla, Barcelona en Atlético Madrid bedraagt respectievelijk vier, vijf en negen punten.

Real ging na het beginsignaal direct op zoek naar een treffer, maar het zat niet mee en het publiek begon dan ook al te morren. Zo kopte Karim Benzema over en bleek een schot van Cristiano Ronaldo een prooi te zijn voor doelman Carlos Kameni. Málaga groeide gedurende de helft in de wedstrijd en kreeg via Chory Castro zelfs een uitstekende mogelijkheid om op 0- te komen, maar de linksbuiten schoot na een mooi balletje van Adalberto Penaranda tegen de paal. Na 35 minuten werd de score geopend en het was Sergio Ramos die na een hoekschop van Toni Kroos knap en hard raak kopte: 1-0.

De verdediger liet het daar niet bij, want twee minuten voor de pauze maakte hij er met een intikker na een vrije trap van opnieuw Kroos 2-0 van. Ramos maakte zodoende zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen en zorgde ervoor dat Real met een comfortabele voorsprong de kleedkamer op kon zoeken. Een smet op het eerste bedrijf was wel het uitvallen van Marcelo; de Braziliaan moest zich laten vervangen door Isco. Málaga deed in de tweede helft via Juanpi nog wat terug, maar verder kwam men niet meer. Ronaldo raakte in de slotfase nog het houtwerk en kwam dus niet tot scoren.