Rooney redt Man United en is clubtopscorer aller tijden

Manchester United heeft zaterdag op de valreep een punt gepakt bij Stoke City. Het team van José Mourinho leek met 1-0 onderuit te gaan, nadat Juan Mata een voorzet van Erik Pieters onbedoeld tot doelpunt verwerkte. De nummer zes van de Premier League knokte zich echter terug via een gelijkmaker van Wayne Rooney in blessuretijd. De aanvoerder is nu clubtopscorer aller tijden. Ronald Koeman had meer succes, want Everton boekte een late zege bij Crystal Palace.

Stoke City - Manchester United 1-1

Dat Manchester United punten verloor, was op basis van de statistieken geen verrassing. The Red Devils wisten de afgelopen drie seizoenen al niet te winnen in Stoke-on-Trent en die reeks wordt nu uitgebreid tot vier jaar: de langste droogte op bezoek bij Stoke City sinds een reeks van zes duels die eindigde in 1964. Na achttien minuten keken de bezoekers aan tegen een achterstand. Na uitstekend samenspel tussen Pieters en Marko Arnautovic leverde de linksback een voorzet, die door Mata onbedoeld in eigen doel werd gewerkt. Overigens was Pieters niet de enige Nederlander op het veld, want Bruno Martins Indi stond eveneens in de defensie van Stoke City en Daley Blind had een basisplek bij de gasten.

Het duurde even voordat Manchester United op stoom kwam, maar de ploeg van Mourinho groeide in de eerste helft. Dat leidde tot een grote kans voor Mata om zijn ongelukkige fout te herstellen. Na een briljante pass van Zlatan Ibrahimovic moest de Spanjaard afronden, maar onder druk van Martins Indi kreeg hij de bal over. Op slag van rust volleerde Paul Pogba op aangeven van Daley Blind hard richting doel. Lee Grant leverde een knappe redding. De keeper bleef na rust in vorm. Marcus Rashford liet Grant wel als aan de grond genageld staan, maar zijn inzet zeilde langs de verkeerde kant van de paal. Diep in de blessuretijd was het alsnog raak via Rooney, die uit een vrije trap nummer 250 maakte voor Manchester United. Daarmee passeert hij Sir Bobby Charlton als clubtopscorer. Overigens viel Ibrahim Affelay na ruim een uur spelen in bij Stoke City.

Crystal Palace - Everton 0-1

Beide ploegen kregen kansen om de ban te breken in de eerste helft. Christian Benteke was het dichtstbij voor de thuisploeg, maar zijn vroege kopbal spatte uiteen op de paal. Aan de overzijde werd doelman Wayne Hennessey door Ross Barkley en Kevin Mirallas gedwongen tot het maken van uitstekende reddingen. Romelu Lukaku, die vier van de voorgaande vijf Premier League-doelpunten van Everton tegen Crystal Palace maakte, trof de paal. Everton begon goed aan het tweede bedrijf. Barkley mikte maar net naast en ook Lukaku had geen succes in de afronding. Ook in de slotfase van de wedstrijd zette de ploeg van Ronald Koeman druk en de gewenste beloning volgde vlak voor tijd. Séamus Coleman plaatste de bal over Hennessey en bracht de meegereisde supporters in extase.

Middlesbrough - West Ham United 1-3

Andy Carroll haalde onlangs de schijnwerpers met een fenomenale omhaal en liet zaterdag opnieuw van zich horen. De spits scoorde in de eerste helft twee keer, met een kopbal uit een hoekschop en met een intikker, en zorgde er daardoor voor dat West Ham met een voorsprong de kleedkamer op kon zoeken. Ricardo Stuani had de tegentreffer voor zijn rekening genomen. In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van the Hammers: Manuel Lanzini mikte in kansrijke positie in de handen van Victor Valdés. Beide partijen kregen in het vervolg nog enkele mogelijkheden en Middlesbrough raakte zelfs de lat, maar er leek geen doelpunt meer te vallen. Leek, want in extremis maakte Jonathan Calleri er nog 1-3 van.