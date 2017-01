Dortmund haalt tegen tien man opgelucht adem; debutant redt Schalke

Borussia Dortmund heeft geen fout gemaakt in de zeventiende speelronde van de Bundesliga. De formatie van Thomas Tuchel had het tegen tien man van Werder Bremen niet makkelijk, maar won zaterdagmiddag wel met 1-2. TSG Hoffenheim was tegelijkertijd met 0-2 te sterk voor FC Augsburg en staat met 31 punten derde.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1-2

Dortmund kende een vliegende start, want André Schürrle omspeelde de doelman en schoot na vijf minuten binnen. De aanvaller maakte zijn eerste Bundesliga-doelpunt sinds 14 mei. De bezoekers bleven daarna de bovenliggende partij, maar Werder kreeg ook nog een aantal goede kansen. Fin Bartels, Thomas Delaney en Clemens Fritz (lat) lieten kansen liggen en doelman Jaroslav Drobný pakte na 39 minuten een rode kaart. Met elf tegen tien trok Dortmund de zege in de tweede helft over de streep, hoewel Werder na een klein uur wel langszij kwam via Bartels. Door een treffer van Lukasz Piszczek gingen de punten echter alsnog mee naar Westfalen. De Poolse rechtsback tikte van dichtbij binnen nadat een schot vanaf de rand van het strafschopgebied was gekraakt.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0-2

Dit seizoen is Hoffenheim als enige ploeg nog ongeslagen, al grossiert de ploeg van succestrainer Julian Nagelsmann in remises. Zes van de laatste zeven duels eindigden in een gelijkspel, maar in Augsburg schreven de bezoekers de volle buit bij. Na een saaie, maar felle eerste helft kwam Hoffenheim na de onderbreking op voorsprong. Het was clubtopscorer Sandro Wagner die Jeffrey Gouweleeuw, Paul Verhaegh en co een doffe dreun uitdeelde. Hoffenheim kwam dit seizoen in dertien van de zeventien competitieduels op voorsprong; alleen Bayern München (vijftien) deed het beter. De 0-2 volgde halverwege het tweede bedrijf: invaller Andrej Kramaric besliste het duel op aangeven van voormalig sc Heerenveen-spits Mark Uth.

Schalke 04 - FC Ingolstadt 1-0

Schalke en Ingolstadt werkten een matige eerste helft af en creëerden nauwelijks serieuze kansen. De mogelijkheden die er wel waren vloeiden ook niet voort uit goed voetbal. Trainer Markus Weinzierl greep in de rust in en verving Johannes Geis door aanvaller annex aanwinst Guido Burgstaller. Het was nota bene de Oostenrijker die zich tot de matchwinner kroonde, want in de blessuretijd schoot hij na een van richting veranderde voorzet van Alexander Schöpf raak en liet hij de Veltins-Arena ontploffen. Onder anderen Donis Avdijaj en Burgstaller hadden eerder in de tweede helft al goede mogelijkheden onbenut gelaten, maar de punten bleven dus wel in Gelsenkirchen.

VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1-0

Jeffrey Bruma kreeg een basisplek van Valérien Ismaël, maar Riechedly Bazoer bleef op de bank. Wolfsburg had de ex-Ajacied niet nodig om een goede eerste helft op de mat te leggen, al was de ruststand 0-0. De middenmoter van de Bundesliga wist de dominantie op het veld niet te vertalen in een voorsprong. Kansen waren er wel, bijvoorbeeld voor de debuterende Yunus Malli en Mario Gómez. De opdracht voor Wolfsburg werd na 32 minuten op papier een stuk eenvoudiger: Albin Ekdal van HSV ontving zijn tweede gele kaart en mocht de kleedkamers opzoeken. Toch ging het niet van een leien dakje: Wolfsburg bleef dominant, maar HSV hield zich verdienstelijk staande. Pas acht minuten voor tijd maakte Gómez het verschil, na uitstekend voorbereidend werk van Paul-Georges Ntep.