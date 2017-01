AS Roma zet hoog in: ‘80 miljoen? Hij is de 105 miljoen van Pogba waard’

AS Roma taxeert Radja Nainggolan volgens de Corriere dello Sport op tachtig miljoen euro. De 28-jarige middenvelder is bezig aan een van zijn beste seizoenen ooit, wat heeft geleid tot geruchten over de interesse van clubs als Arsenal en Chelsea. Als het aan Luciano Spalletti ligt, is tachtig miljoen zelfs niet genoeg voor zijn pupil.

"Als het mij was gevraagd, zou ik hebben gezegd dat hij hetzelfde waard is als Paul Pogba", reageert de oefenmeester van Roma tijdens een persconferentie op de berichtgeving van de krant. "Radja is een complete speler, een heel sterke kerel. Hij is van ander materiaal gemaakt dan de meeste andere spelers. We hebben maar een paar van zulke types in onze kleedkamer."

"Het enige verschil tussen Pogba en Nainggolan is hun leeftijd. Als je kijkt naar hun waarde op het veld en de bijdrage die ze leveren, houdt de vergelijking stand", claimt Spalletti. Nainggolan bezorgde Roma zondag een 0-1 zege op Udinese en maakte donderdag nog twee doelpunten in de Coppa Italia-wedstrijd tegen Sampdoria (4-0). Het contract van de Belgisch international loopt door tot de zomer van 2020.