Kroaat wijst salaris van twaalf miljoen af: ‘De pers wilde mij weg hebben’

Nikola Kalinic heeft afgezien van een transfer naar Tianjin Quanjian. Fiorentina zou een bod van 45 miljoen euro van de Chinezen hebben geaccepteerd, maar dat spreekt men via de officiële kanalen tegen. “We hebben nooit onderhandeld omdat we in Kalinic een sleutelspeler zien”, zo valt er in een statement te lezen.

“We hebben met vreugde kennisgenomen van de uitspraken van Kalinic in de Kroatische pers daar hij heeft aangegeven in Florence te willen blijven en zijn loopbaan in het paars van Fiorentina te willen vervolgen”, klinkt het. Fiorentina doelt op een interview dat de 29-jarige international heeft gegeven aan Sportske Novosti. “Ik blijf bij Fiorentina. Dat is mijn beslissing”, zei hij daarin onder meer.

“Ik wil in Italië blijven spelen, bij de club waar ik twee jaar geleden ben gekomen en waar ik mij goed voel. Er kwam veel druk kijken bij een eventuele transfer, want ik werd als het ware naar China gepusht. Het is niet dat Fiorentina of de fans mij weg wilden hebben, maar de pers. Ik weet niet wat Tianjin heeft geboden. Ik heb zelf wel een aanbieding gekregen, maar heb besloten om te blijven”, besluit Kalinic, die in China naar verluidt twaalf miljoen euro op jaarbasis kon verdienen.