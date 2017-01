Lewandowski redt overwinning met prachttreffer: ‘Ik had een beetje geluk’

Robert Lewandowski schoot Bayern München vrijdagavond in de laatste seconden langs SC Freiburg. Een treffer van grote schoonheid, maar de Poolse spits laat weten dat er ook een beetje geluk bij het doelpunt kwam kijken. ”Ik controleerde de bal goed, maar had daarna een beetje geluk dat de bal erin ging”, blikt Lewandowski terug.

“Mijn eerste gedachten waren om de bal direct naar een ploeggenoot te spelen, maar er was niemand”, zegt de spits in de Duitse media. “Toen wilde ik de bal gewoon controleren, simpel spelen en iets proberen. Gelukkig lukte dat, de controle was goed en daarna had ik een beetje geluk. Ik raakte de bal niet zoals ik dat wilde, maar een doelpunt is een doelpunt.”

Door de treffer in extremis kwam Bayern in Freiburg goed weg. “We bleven tot het einde vechten en werden beloond. De tegenstander verdedigde goed, we moesten geduldig zijn. Het is belangrijk om de eerste wedstrijd na de winterstop te winnen. Het is nooit makkelijk in Freiburg, ze spelen goed georganiseerd en verdedigen goed.”