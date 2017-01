Eilandstaat sjoemelt met documenten en zette illegale Brazilianen in

Oost-Timor heeft sinds 2005 een nationaal voetbalelftal, dat pas in 2012 zijn eerste overwinning boekte. De winstpartij verdwijnt nu echter weer uit de boeken, omdat er in de periode tussen juni 2012 en juli 2016 gebruik gemaakt werd van niet-speelgerechtigde spelers.

In het Oost-Timorese elftal speelde in die periode twaalf van origine Braziliaanse spelers. De voetbalbond toonde aan dat deze spelers voorouders uit Oost-Timor hadden, waardoor ze uit konden komen voor het land. De Aziatische voetbalbond (AFC) is echter fraude op het spoor gekomen, de voetbalbond van Oost-Timor zou geboortecertificaten hebben vervalst. In werkelijkheid hebben de Brazilianen helemaal geen voorouders uit Oost-Timor.

Het kost bondsvoorzitter Amandio de Araujo Sarmento een schorsing van drie jaar, die door de FIFA mogelijk nog wordt verhoogd. Alle resultaten van de eilandstaat tussen juni 2012 en juli 2016 worden geschrapt en Oost-Timor mag bovendien niet deelnemen aan de Azië Cup in 2023. In de kwalificatie voor het WK 2018 is het land al uitgeschakeld. Doordat er al sinds juli 2016 geen beroep meer gedaan mocht worden op de Brazilianen, was het kansloos in een groep met Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Palestina.