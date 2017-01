Conte: ‘Dat zou dan compleet mijn fout zijn, niet die van de speler’

Diego Costa ontbrak vorig weekend wegens een vermeende rugblessure, terwijl de Spaans international het volgens andere berichten op de training aan de stok had gekregen met Antonio Conte. De Italiaan heeft zijn spits inmiddels weer in genade aangenomen en de kans is groot dat Diego Costa zondag tegen Hull City weer minuten gaat maken.

Conte hoopt zijn aanvalsleider een beetje uit de wind te kunnen houden: “Als Diego niet geconcentreerd is als hij aan de wedstrijd begint, is dat mijn fout. Alleen de mijne, omdat ik het niet zag. En ik heb mijn beslissing genomen, dat zou dan een verkeerde keuze zijn. Het zou niet de schuld van de speler zijn, het zou de mijne zijn, omdat ik dan niet gezien had dat de speler niet gefocused of geconcentreerd was en met zijn hoofd ergens anders zat”, vertelt de Italiaan aan verslaggevers.

Hij hoopt dan ook niet dat Diego Costa uitgefloten gaat worden door het Chelsea-publiek: “Dat zou niet goed zijn, dat zou niet goed zijn. Vorige week had hij die blessure, die pijn in zijn rug. Nu is hij weer terug. Ik weet zeker dat we alles samen moeten doen om van Hull te kunnen winnen, het is een erg belangrijke wedstrijd voor ons.”