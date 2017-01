Balotelli woest na oerwoudgeluiden in Bastia: ‘Dus racisme is legaal?'

OGC Nice kwam vrijdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Bastia. Volgens Mario Balotelli een terecht resultaat, maar hij was verbolgen over de racistische geluiden die vanuit het publiek te horen waren. “Is racisme legaal in Frankrijk?” vroeg de Italiaan zich af op social media.

Balotelli trok via Twitter en Instagram aan de bel. “Het resultaat tegen Bastia gisteren was terecht, we moeten harder werken om ons doel te bereiken. De scheidsrechter was ook goed, maar ik heb een vraag voor de Franse mensen”, schreef de Italiaan na afloop van de wedstrijd tegen Bastia. “Is het normaal dat Bastia-supporters de hele wedstrijd lang apengeluiden maken en niemand van de disciplinaire commissie daar wat van zegt?”

“Dus racisme is legaal in Frankrijk? Of alleen in Bastia? Voetbal is een fantastische sport, maar deze mensen in Bastia maken het vreselijk”, gaat Balotelli verder. “Het is echt beschamend.”