Everton-talent maakt indruk: ‘Toen ik scoorde, zag ik dat iedereen zo blij was’

Tom Davies maakte vorige week indruk bij Everton met zijn optreden in het treffen met Manchester City. De achttienjarige middenvelder zorgde met een lob voor de derde treffer in het met 4-0 gewonnen duel. Zelfs door fans van rivaal Liverpool wordt Davies nu begroet als hij door de stad loopt.

“Iedereen die je ziet, zelfs aan de Liverpool-kant, komt naar je toe en vertelt hoe trots ze op je zijn”, zegt Davies in gesprek met Daily Mirror. De middenvelder werd geboren in Liverpool, doorliep de jeugdopleiding van Everton en woont nog altijd bij zijn ouders in de Engelse havenstad. Doordat Idrissa Gueye momenteel met Senegaal deelneemt aan de Afrika Cup, krijgt Davies de kans van Ronald Koeman.

“Doordat je een jongen uit de stad bent, willen de fans dat je het goed doet. Toen ik scoorde tegen City, zag ik dat iedereen zo blij was. Het is een voorrecht voor hen te mogen spelen”, zegt de jonge middenvelder. “Daarom gleed ik ook op mijn knieën. Ik dacht: Ik moet het publiek in. Het was een fantastisch gevoel toen ik van het veld ging, eigenlijk wilde ik daar gewoon blijven.”

In de slotwedstrijd van vorig seizoen tegen Norwich City maakte Davies zijn debuut in de basis. Hij groeide direct uit tot man of the match. “Het gaat allemaal om spelen en de wedstrijd tegen Norwich liet zien dat ik het kan halen. Ik ben een alleskunner op het middenveld, ik ben niet heel goed in één ding. Daarom moet ik me nog verbeteren om in meerdere dingen goed te worden. Wat afgelopen weekeinde gebeurde, is fantastisch. Maar dat gebeurt niet iedere week. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk mijn best te doen.”