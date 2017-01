Guardiola zelfbewust: ‘Misschien ben ik juist niet goed genoeg voor hen’

Het seizoen voor Manchester City loopt nog niet zoals gehoopt. The Citizens staan momenteel op de vijfde plaats, met een achterstand van tien punten op koploper Chelsea. Er werd veel verwacht van de komst van trainer Josep Guardiola, maar vooralsnog valt het tegen onder de Spanjaard en dat weet hij.

“Ik snap niet dat mensen zeggen dat deze fantastische spelers niet goed genoeg voor mij zijn, dat vind ik respectloos”, zegt Guardiola op een persconferentie. “Misschien waren de verwachtingen van mijn komst te hoog, zeker nadat we tien wedstrijden op rij wonnen. Misschien ben ik juist niet goed genoeg voor hen.”

In zeven seizoenen als trainer, werd Guardiola zes keer kampioen, won vier bekers en hield tweemaal de Champions League omhoog. De huidige situatie is hem dus redelijk vreemd, zeker nu de kritiek alleen maar toeneemt na de 4-0 nederlaag tegen Everton. “Het is de eerste keer dat ik zo’n situatie zit en daar wil ik mee om gaan. Maar ik ga niet zeggen dat mijn spelers niet goed zijn. Ik wil bovenaan staan, maar daar staan we momenteel niet.”