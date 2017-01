‘Voor die miljoenen blijft hij hier nog wel even, hij ligt vast tot 2035’

Joey Veerman ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig en nadat hij zich als zeventienjarige in de basis van FC Volendam voetbalde, volgden vrijdagavond zijn eerste twee doelpunten in het profvoetbal. Scouts zitten inmiddels regelmatig voor de middenvelder op de tribunes van het Kras Stadion, maar het talent laat zichzelf niet van de wijs brengen door alle aandacht.

“Dit is gewoon fantastisch, een mooie avond. Ik heb er een tijd op moeten wachten. Bij de beloften ging het ook niet zo makkelijk, maar bij de A-junioren maakte ik wel m’n goals”, tekende NH na de wedstrijd op. Het verbaast Veerman niet dat hij nu al zo’n belangrijke rol vervult bij Volendam: “Ik weet dat ik kan voetballen en rustig ben. Dan is het niet moeilijk.”

Trainer Robert Molenaar is ook zeer tevreden over zijn pupil, die in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven werd uitgeroepen tot Man of the Match: “Soms oogt het te gemakkelijk, maar hij weet goed wat hij kan. Soms denk ik wel eens oei en haalt hij erg veel op z'n hals, maar dat kan alleen maar beter worden.” De oefenmeester is dan ook niet bang dat Veerman snel zal vertrekken: “Nou, voor de miljoenen die hij moet opbrengen, blijft hij nog wel even bij ons. Hij ligt vast tot 2035”, sluit hij af met een knipoog.