Mino Raiola eist jaarsalaris van tien miljoen euro

Olympique Lyon is na het aantrekken van Memphis Depay nog niet klaar op de winterse transfermarkt. De Franse club wil Patrice Evra nog deze maand van Juventus overnemen. (L'Equipe)

De zaakwaarnemer wil bovendien pas met AC Milan praten als de overname van de club achter de rug is.

(AS)

Internazionale geeft de komst van James Rodriguez niet op, al wil men de aanvaller het liefst op huurbasis overnemen. Real Madrid blijft geïnteresseerde clubs echter op het prijskaartje van tachtig miljoen euro wijzen. (AS)