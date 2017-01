‘Van Persie heeft een ongelooflijke carrière, dat was een fout van Depay’

De hiërarchie van de kleedkamer is bepalend voor succes. In de optiek van Ulrich van Gobbel moeten jonge voetballers altijd naar routiniers luisteren. De jeugdtrainer van Feyenoord is daarom dan ook van mening dat het incident tussen Memphis Depay en Robin van Persie bij Oranje nooit had mogen plaatshebben.

Het is nooit duidelijk geworden wat er precies is voorgevallen tussen de twee, al erkende bondscoach Danny Blind wel dat er 'iets' was voorgevallen. Volgens Voetbal International was Van Persie boos dat hij tijdens een partijtje op de training over het hoofd was gezien door Depay. Tijdens het diner zou Van Persie aan Depay hebben gevraagd of hij dacht misschien een grote jongen te zijn, waarop de jonge aanvaller repliceerde met de vraag of grote jongens dan bij Fenerbahçe spelen.

"Als een oudere speler iets signaleert, moet het jonge talent luisteren", zo oordeelt Van Gobbel in De Telegraaf. "Robin moet in die periode iets gezien of aangevoeld hebben bij Memphis. Hij valt hem niet voor niks verbaal aan op de training. Begrijp me goed, ik heb niks tegen Memphis. Ik hoop dat hij de top haalt."

"Maar in de woorden van Robin zal een kern van waarheid hebben gezeten en daar had Memphis over moeten nadenken." Van Gobbel wijst erop dat Van Persie in zijn tijd bij Arsenal naar de adviezen van Dennis Bergkamp luisterde. "Dan denk ik, waarom neemt Memphis zoiets niet aan? Robin is een grote speler met een ongelooflijke carrière. Dat was een fout van Memphis.”