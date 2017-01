‘Ik krijg wel berichten van Ajax-fans, zij zeggen dat ik niet moet scoren’

FC Utrecht krijgt zondag in de eigen Galgenwaard Ajax op bezoek en dat wordt vooral voor Richairo Zivkovic een bijzondere ontmoeting. De razendsnelle aanvaller wordt dit seizoen door de Amsterdammers uitgeleend aan de ploeg van Erik ten Hag en hij hoopt te kunnen vlammen tegen zijn eigenlijke werkgever.

“Ik ben altijd extra gebrand om tegen Ajax te voetballen. Dat geldt denk ik voor elke speler die is verhuurd. Die wil zich juist tegen zijn eigen club bewijzen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Zivkovic stond eerder dit seizoen in de Amsterdam ArenA in de basis, al werd hij toen binnen het uur gewisseld: “Ik was niet goed genoeg. De trainer (Erik ten Hag, red.) wisselde me uit bescherming tegen mezelf. Het was niet zo dat ik teveel druk voelde. Het was een mindere wedstrijd, die kan erbij zitten.”

Voor Zivkovic is de wedstrijd tegen Ajax een mooie gelegenheid om een einde te maken aan een serie van een aantal doelpuntloze wedstrijden, daar hij er de afgelopen vijf ontmoetingen niet in slaagde om het net te vinden: “Aan mij de taak om weer een goede wedstrijd op de mat te leggen. Ik krijg wel berichten van Ajax-fans, die zeggen dat ik niet moet scoren. Maar ik doe gewoon mijn best, zoals altijd.”