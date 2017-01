Cocu benadrukt: ‘Je hoort mij niet zeggen dat hij weg moet bij PSV’

Florian Jozefzoon wil de gelederen van PSV graag nog deze maand verlaten. De aanvaller heeft weinig uitzicht op speeltijd. De Eindhovense club, die al afscheid nam van Luiz 'Beto' da Silva en Luciano Narsingh, vraagt een half miljoen euro voor Jozefzoon.

Phillip Cocu heeft op de flanken steeds minder opties. Jürgen Locadia is immers nog niet inzetbaar en Steven Bergwijn is niet fit genoeg om zondag tegen sc Heerenveen uit te komen. Als Jozefzoon daadwerkelijk vertrekt, wil de oefenmeester per se een vervanger hebben. "Je hoort mij niet zeggen dat Jozefzoon weg moet", zegt Cocu tegen het Eindhovens Dagblad.

"Wel wil ik werken met spelers die hier graag willen zijn." Cocu zoekt naar 'een type Jozefzoon', als opvolger van Jozefzoon. Technisch manager Marcel Brands gaf onlangs al aan dat PSV niet moeilijk zal doen zodra een club concrete interesse toont. “Florian heeft zich bij ons altijd als een voorbeeldige prof ingezet en gedragen. Dat speelt zeker mee in onze besluitvorming."