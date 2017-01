‘Mijn vrienden zeiden dat ik altijd heel erg goed werd in Football Manager’

Joris Delle was tien jaar geleden een van de grootste keeperstalenten van Frankrijk. Daar speelde het managementgame Football Manager ook een belangrijke rol in. De doelman van NEC werd gezien als een potentiële wereldtopper. "Veel vrienden speelden het spel ook. Die zeiden dat ik altijd heel erg goed werd."

"Ik was een espoir, zoals we in Frankrijk zeggen. Een grote belofte", zo blikt Delle in gesprek met de Gelderlander terug op zijn tienerjaren. De top is voor de voormalig jeugdinternational van Frankrijk vooralsnog uitgebleven. Via FC Metz, OGC Nice, Cercle Brugge en RC Lens belandde Delle afgelopen zomer in Nijmegen, waar hij een contract tot medio 2018 ondertekende en hij dit seizoen nog geen minuut miste.

"Als ik stop wil ik zeggen: 'het is misschien niet zo gelopen als in Football Manager, maar ik heb geleerd hoe ik me moet aanpassen aan andere culturen'." Als Delle iets heeft geleerd van de laatste jaren, is het wel dat je in de voetballerij niets kan plannen. "Wie weet speel ik over twee jaar wel bij Manchester United. Zoals in Football Manager 2007."