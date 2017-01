Nieuwsgierige Gullit: ‘Ik hoop dat hij zich focust op zijn voetbalprestaties’

De Premier League blijft voor spelers en trainers een apart verhaal, zo oordeelt Ruud Gullit. De oud-voetballer doelt in zijn column in De Telegraaf bijvoorbeeld op Memphis Depay, die vrijdag zijn transfer van Manchester United naar Olympique Lyon afrondde. De voormalig PSV'er kreeg kritiek te verduren omdat hij meer bezig was met imago dan met voetbal. Althans, zo oordeelde de buitenwereld.

Paul Pogba ondergaat bij Manchester United hetzelfde lot. "Maak je het niet waar als duurste speler van de wereld, finalist in de Champions League met Juventus en op het EK met Frankrijk, maar ben je wel bezig met een kledinglijn, met kleurtjes in je haar en op social media dan beginnen de mensen te morren. Zelfs voor de groten geldt: eerst presteren anders worden bijzaken hoofdzaken", zo stelt Gullit.

Gullit is nieuwsgierig of Depay zijn tweede kans, bij Olympique Lyon, oppakt en heeft geleerd van de laatste twee jaar in Engeland. "Ik hoop dat hij ieders ongelijk bewijst en zich focust op voetbalprestaties. Hij kan voetballen heeft hij bewezen." De voormalig Oranje-international geeft aan dat Depay in de voetsporen van Robin van Persie, Wesley Sneijder en Arjen Robben kan treden. "Depay heeft de potentie en de Franse Ligue 1 past bij z’n kwaliteiten en z’n spel. Maak het waar bij Olympique Lyon!"