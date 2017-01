Duarte: ‘Ik wil bij Heracles Almelo weer de weg terug omhoog vinden’

FC Twente wist vrijdagavond in eigen huis Heracles Almelo met 1-0 te verslaan. Lerin Duarte was een van de mannen aan de kant van de bezoekers die geen gelukkige wedstrijd kende. Na 65 minuten werd de linkshalf die sinds dit jaar, net als spits Samuel Armenteros, weer terug is in Almelm, gewisseld. Armenteros wilde na de wedstrijd liever niet met de pers praten, maar Duarte sprak wel met onze verslaggever Justus Dingemanse.

"Het is gewoon enorm balen dat je op zo’n manier de 1-0 tegen krijgt, maar uiteindelijk is op de eindstand weinig af te dingen", erkent Duarte. "Het was gewoon niet goed vanavond. Dat ik na een uur gewisseld word, is natuurlijk frustrerend, maar wat ik vooral frustrerend vind, is dat het nog terecht was ook. Ik zat niet lekker in de wedstrijd. Het klinkt een beetje cliché, maar uiteindelijk gaat het erom zo’n wedstrijd te winnen en is dit verlies vervelender dan mijn wissel."

Duarte vervolgde zijn verhaal door te vertellen dat het fijn is weer terug te zijn en dat hij via Heracles weer terug de weg omhoog in wil slaan. Bij de laatste jaren waarin hij bij Ajax niet meer aan spelen toekwam en vervolgens twee keer verhuurd werd, wil Duarte niet te lang stil staan. "Dat is geweest. Ik zit nu bij Heracles en komende week gaan we weer keihard aan de slag om drie punten te halen."