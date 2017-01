FIFA stelt Liverpool in het gelijk in curieuze zaak met Kameroen over Matip

Joël Matip mag zaterdag toch in actie komen tegen Swansea City. De verdediger van Liverpool werd door bondscoach Hugo Broos van Kameroen opgeroepen voor de Afrika Cup, maar had anderhalf jaar geleden al bedankt voor de nationale ploeg en kwam zodoende niet opdagen. Formeel mocht Matip niet in actie komen voor zijn club zolang de uitnodiging niet was ingetrokken, maar de FIFA heeft vrijdag bepaald dat hij weer mag spelen.

Dat laat het uitvoerend orgaan van de wereldvoetbalbond weten. De aparte situatie zorgde voor verbazing bij trainer Jürgen Klopp, die in de veronderstelling was dat hij tegen Swansea geen beroep zou kunnen doen op Matip. "Ik heb zoiets nog niet vaak meegemaakt. Wij hebben niks verkeerd gedaan en Joël ook niet", gaf de oefenmeester aan op de website van Liverpool.

Woensdag deed Liverpool in het FA Cup-duel met Plymouth (0-1) bewust geen beroep op Matip, vanwege de onduidelijkheid over zijn situatie. Schalke 04-aanvaller Eric Choupo-Moting en West Bromwich Ablion-verdediger Allan Nyom zaten in hetzelfde schuitje als Matip, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook zij nu gewoon voor hun clubs mogen spelen.