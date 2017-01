Kunststukje van Lewandowski in extra tijd redt Bayern München

Bayern München heeft vrijdagavond ternauwernood drie punten verzameld. Het team van Ancelotti leek op een gelijkspel bij SC Freiburg af te stevenen, maar een heerlijke goal van Robert Lewandowski zorgde ervoor dat de drie punten meer naar München gingen: 1-2. De Pool had ook al voor de gelijkmaker gezorgd. Door de zege heeft Bayern nu zes punten meer dan RB Leipzig, dat zaterdag tegen Eintracht Frankfurt aantreedt.

In de eerste helft in Breisgau hielden de ploegen van Christian Streich en Ancelotti elkaar in evenwicht. Freiburg begon furieus aan de krachtmeting, maar liet zich na een kwartier spelen steeds meer op zijn eigen helft terugzakken. Na vier minuten stond echter wel de 1-0 op het scorebord. Vincenzo Grifo kreeg de bal van Mats Hummels en bediende Janik Haberer, die met zijn inzet de verre hoek vond.

Bayern overtuigde niet, ondanks dik zeventig procent balbezit, en was lang niet altijd in staat om een opening te vinden. Tien minuten voor het rustsignaal nivelleerde Lewandowski de tussenstand, na een corner van Douglas Costa. Alexander Schwolow had geen antwoord op de volley van de aanvaller: 1-1.

In de tweede helft kwam Freiburg amper van zijn eigen helft af, maar het scorebord kwam lange tijd niet in beweging. Arjen Robben en de voor Douglas Costa ingevallen Franck Ribéry konden het team van Ancelotti niet aan een verdiende 1-2 helpen. In de extra tijd liet Lewandowski zich echter opnieuw gelden. Hij nam een pass van Ribéry met de borst aan, hield de bal hoog en mikte het leer via de paal tegen de touwen.