AC Milan verwijdert tweet over Deulofeu op last van ‘woedend’ Everton

AC Milan heeft de bevestiging van de komst van aanvaller Gerard Deulofeu vrijdagavond ingetrokken. De Serie A-club maakte eerst via Milan TV bekend dat de huurdeal bijna in kannen en kruiken was, om vervolgens via Twitter definitief witte rook te geven. De tweet is echter verwijderd, want Everton zou woedend hebben gereageerd.

Volgens de Premier League-club is er nog geen akkoord bereikt tussen beide clubs. "Bestuurders van Everton zouden furieus zijn door de aankondiging van Milan, want de onderhandelingen zijn volgens hen nog niet afgelopen", schrijft Sky Sports. De Italiaanse media melden evenwel dat de transfer vermoedelijk alsnog doorgaat, maar Deulofeu moet nog wel medisch gekeurd worden.

De aankondiging van Milan riep meteen al vraagtekens op, want men liet weten dat er geen sprake is van een optie tot koop. Dat strookt niet met de verklaring van directeur Adriano Galliani, die donderdag liet weten dat 'het laatste bod' van Milan een huurdeal voor een half seizoen was mét een koopoptie. De pupil van Ronald Koeman stond ook in de belangstelling van Ajax.