West Ham United telt dik negen miljoen euro neer voor EK-winnaar

José Fonte heeft zijn winterse transfer te pakken. West Ham United maakt vrijdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de verdediger, die voor een bedrag van 9,2 miljoen euro van Southampton wordt overgenomen. De 33-jarige Portugees, die in de zomer het EK in Frankrijk won, was liefst zeven jaar in het St Mary's actief.

Fonte heeft zich tot de zomer van 2019 aan West Ham verbonden, met een optie voor nog een voetbaljaargang. Daarmee gaat de wens van de verdediger in vervulling. Fonte koos er onlangs voor om geen nieuw contract met Southampton te ondertekenen; de club waar hij 288 duels voor speelde en nog tot medio 2018 op de loonlijst stond.

Fonte kwam vanaf dat moment niet meer in de plannen van Claude Puel voor. De manager van Southampton zette vraagtekens bij de betrokkenheid van de Portugees, die een belangrijke bijdrage had in de opmars van the Saints in de Premier League.