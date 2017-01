Jonge Veerman blinkt uit met eerste treffers, knullige eigen goal Smeets

FC Volendam consolideert de vierde plaats in de Jupiler League. De Wijdbroeken wonnen vrijdagavond met 3-1 van FC Eindhoven, mede door een dubbelslag van Joey Veerman. Nummer vijf NAC Breda was met 2-0 te sterk voor hekkensluiter Achilles'29, terwijl een doelpunt van sensatie Tom Boere voor FC Oss niet genoeg was tegen tien man van Helmond Sport (3-1).

FC Volendam - FC Eindhoven 3-1

De supporters in het Kras Stadion werden in het eerste bedrijf getrakteerd op enkele technische hoogstandjes en andere fraaie acties, maar doelpunten vielen er niet. Na vier minuten haalde Paul Kok van Volendam een bal van de lijn, terwijl Kevin van Kippersluis aan de overzijde net naast het doel van Ruud Swinkels schoot. Bert Steltenpool kreeg misschien wel de beste kans van de eerste helft: hij schoot van dichtbij over na een perfecte assist van Kok. Na rust volgden wel doelpunten: Rafaël Uiterloo punterde de 0-1 binnen nadat hij door de defensie sneed en Kevin Visser maakte gelijk via de binnenkant van de paal. In de tweede helft verzorgde de achttienjarige Veerman zijn eerste doelpunt voor Volendam, waarmee hij de kanteling compleet maakte. Nummer twee van Veerman volgde zeventien minuten voor tijd op fraaie wijze.

NAC Breda - Achilles'29 2-0

Het was in de eerste helft wachten op het openingsdoelpunt van NAC. Het team van Stijn Vreven had het initiatief in handen, maar stuitte meermaals op keeper Robbert te Loeke. Een van de meest dreigende spelers aan Bredase zijde was Cyriel Dessers en hij zou uiteindelijk ook de ban breken. In de slotfase van de eerste helft knalde hij hard binnen met links, nadat Dessers werd bereikt door Manchester City-huurling Manu García, die zijn tweede duel speelde. Na de ondebrreking bleef NAC de bovenliggende partij, wat resulteerde in een uitstekende kans voor Dessers. De spits stond vrij voor Te Loeke, maar verzuimde zijn productie te verdubbelen. In de blessuretijd werd het alsnog 2-0, dankzij Olivier Rommens.

Helmond Sport - FC Oss 3-1

Tom Boere had voor vrijdag reeds 23 keer gescoord, waardoor het record van Joop Schuman (44 in 1961/62 voor Heracles Almelo) in zicht komt, als hij zo doorgaat. Dat lijkt Boere inderdaad van plan, want hij was al na zeventien minuten verantwoordelijk voor een doelpunt. De spits was het eindstation van een fraaie aanval en kopte raak. Het betekende de 1-1, daar Helmond Sport binnen twee minuten op voorsprong was gekomen. Keeper Ronald Koeman jr. verkeek zich op een schot van Teije ten Den. Na rust kreeg Stephen Warmolts van de thuisploeg zijn tweede gele kaart voor het hinderen van een uittrap van Koeman. Met tien man trok Helmond Sport de wedstrijd toch naar zich toe. Gillian Justiana schoot raak van de rand van het strafschopgebied en Ten Den schoot raak in een leeg doel na mistasten van Koeman.

RKC Waalwijk - FC Emmen 1-1

De bezoekers hadden al sinds 25 november niet meer gewonnen, maar grepen wel de leiding in Waalwijk. Na een lage voorzet vanaf de flank schoof Cas Peters de bal na achttien minuten in de hoek. Het was een verdiende voorsprong, want Emmen was uitstekend begonnen en kreeg al gauw kansen. RKC kreeg in de tweede helft een goede mogelijkheid om de stand recht te trekken. Dat voorkwam doelman Wieger Sietsma, gehuurd van sc Heerenveen, middels een uitstekende reflex. Uiteindelijk lukte het RKC toch om langszij te komen. Josimar Lima kreeg zijn tweede geel na een overtreding op Fred Benson en de daaropvolgende penalty werd benut door Pieter Langedijk.

De Graafschap - FC Den Bosch 0-3

De bezoekers uit Noord-Brabant legden in de eerste helft de basis voor de overwinning. Het team van Henk de Jong kwam na een half uur spelen op nogal ongelukkige wijze op achterstand: een terugspeelbal van Bryan Smeets belandde achter Filip Bednarek. Zeven minuten later was het opnieuw raak. Een corner van Den Bosch viel voor de voeten van Stefano Beltrame, die binnen schoot: 0-2. De Graafschap probeerde na rust een aansluitingstreffer te produceren, maar Kees Heemskerk hield zijn doel schoon en zag hoe Damiano Schet het duel twintig minuten voor tijd in het slot gooide.