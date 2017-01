FC Twente herstelt zich en wint derby van het Oosten

FC Twente heeft zich vrijdagavond hersteld van de nederlaag tegen Vitesse, een week geleden in Arnhem. Het team van René Hake was in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor streekgenoot Heracles Almelo, dat in 1985/86 voor het laatst geen tegengoal in Enschede in competitieverband om de oren kreeg: 1-0. Heracles kwam in slechts één van zijn laatste twaalf uitduels in de Eredivisie tot winst en blijft voorlopig elfde staan. FC Twente nestelt zich door de zege dichter bij nummer zes FC Utrecht.

FC Twente startte goed aan de wedstrijd en nam al na tien minuten een 1-0 voorsprong. Na uitstekend voorbereidend werk van Mateusz Klich en Bersant Celina knikte de vrijstaande Joachim Andersen de bal bij de tweede paal tegendraads in de kruising. Het initiatief lag in de eerste 25 à 30 minuten volledig in de handen van de thuisploeg, dat in het laatste kwartier van het eerste bedrijf echter meer te duchten van de bezoekers had.

Tot echt grote kansen van Heracles leidde dit echter niet. Het meeste gevaar kwam van de hard werkende Samuel Armenteros, die iets minder slordig dan de rest van zijn collega's was. Bram Castro moest in de laatste tien minuten voor rust bovendien nog in actie komen op pogingen van Dylan Seys en Celina.

In de tweede helft kwam Heracles beter voor de dag, maar het scorebord kwam niet in beweging. Nick Marsman had een antwoord op een knal van Brandley Kuwas uit een vrije trap en een inzet van Thomas Bruns, eveneens uit een vrije trap, ging maar net over het doel van de Enschedeeërs. Twente liet zich na ruim een uur spelen evenmin onbetuigd. Een scrimmage in het Almelose strafschopgevied leverde echter niets op en Seys kon het leer na een individuele actie niet in het doel van Castro krijgen.

In het laatste kwartier ging het duel op en neer, met kansen voor beide ploegen. Vincent Vermeij kwam erbij in de spits naast Armenteros, in de hoop voor meer gevaar te zorgen. De beste kansen richting het laatste fluitsignaal waren echter voor FC Twente. Enes Ünal stuitte tien minuten voor tijd op Castro en luttele minuten later belandde zijn inzet in de verre hoek op de paal. De rebound van Seys ging net naast.