Veerkrachtig Marokko voorkomt uitschakeling, titelhouder stelt weer teleur

Marokko heeft vrijdagavond de eerste overwinning geboekt op de Afrika Cup. Met Karim El Ahmadi in het basiselftal won de ploeg van Hervé Renard met 3-1 van Togo, nadat Marokko vroeg op achterstand was gekomen. Door de zege grijpt Marokko de tweede plek in Groep C. De eerste plaats is voor DR Congo, dat een 2-2 remise bijschreef tegen Ivoorkust.

Marokko - Togo 3-1

Mathieu Dossevi liet de Togolese supporters al na vijf minuten opveren. De vleugelspeler van Standard Luik rondde een uitstekende aanval af met een inzet in de linkerhoek, waardoor Marokko ruw wakker werd geschud. De Noord-Afrikanen zouden bij een nederlaag immers uitgeschakeld worden. Zover kwam het niet, want het team van Renard toonde veerkracht. Aziz Bouhaddouz kopte de 1-1 tegen de touwen en halverwege de eerste helft greep Marokko de leiding. Na een indraaiende vrije trap van Fayçal Fajr stond Romain Saïss volledig vrij voor het doel en ook hij was trefzeker met het hoofd. Emmanuel Adebayor liet na de score in evenwicht te brengen en tiener Youssef En-Nesyri zorgde achttien minuten voor tijd voor de beslissing.

Ivoorkust - DR Congo 2-2

Titelhouder Ivoorkust begon met een teleurstellend gelijkspel tegen Togo en had vrijdagavond dus eigenlijk een overwinning nodig, maar de ploeg van Michel Dussuyer kwam tweemaal op achterstand. Een fraaie uithaal van Neeskens Kebano betekende na tien minuten de 0-1. Wilfried Bony zorgde voor de gelijkmaker, door na een hoekschop te ontkomen aan zijn bewaker en vervolgens binnen te knikken in de rechterhoek. De 1-2 viel even later: Junior Kabananga mocht volledig ongehinderd binnenkoppen na een voorzet van Ndombe Mubele. De eindstand werd bepaald door Serey Dié, die opstoomde en zijn afstandsschot van richting veranderd zag worden. Salomon Kalou leek in de blessuretijd de winnende te maken, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.