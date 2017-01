Gullit ziet slechts één goede verdediger: ‘Hij laat zich niet gek maken'

Ruud Gullit lijkt niet onder de indruk van de moderne verdedigers. De voormalig topvoetballer ziet Giorgio Chiellini van Juventus als 'de enige goede' verdediger in het voetbal, omdat de sterkhouder van Juventus zijn man volgens Gullit nimmer uit het oog verliest.

"Ze kijken tegenwoordig enkel naar de bal, in plaats van hun man te blijven volgen", legt de Nederlander uit in gesprek met La Repubblica. "De enige goede is Chiellini. Die laat zich niet voor de gek houden. Toen ik nog voetbalde, had de verdediger zijn hand altijd op je. Hij verloor geen moment het contact", weet Gullit nog. Een andere herinnering van de AC Milan-legende zijn de wedstrijden tegen Diego Maradona, destijds speler van Napoli. Gullit ziet de Argentijnse legende als de beste voetballer aller tijden.

Gullit weet dat veel liefhebbers een voorkeur hebben voor Pelé. "Maar die heb ik alleen op tv gezien. Met Maradona heb ik op één veld gestaan. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kunnen dribbelen, wat Maradona minder kon doen. Hij moest opspringen om zijn tegenstanders voorbij te komen, anders zou hij zijn been breken. Gelukkig is dat tegenwoordig anders. Messi en Ronaldo hebben teams die voor hen werken. Maradona was alleen: hij was de prooi voor zijn tegenstanders."