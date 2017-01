AC Milan troeft Ajax af en kondigt huurdeal met Everton officieel aan

AC Milan heeft de slag om Gerard Deulofeu gewonnen. Vrijdagavond maakte het clubkanaal Milan TV bekend dat de vleugelaanvaller van Everton op huurbasis overkomt voor de rest van het seizoen. Even later volgde de officiële bevestiging op de website van de Serie A-club. De huursom zou tussen de 500.000 en 700.000 euro liggen.

Deulofeu stond ook in de belangstelling van Ajax, maar vrijdagochtend meldde Sky Italia reeds dat zijn voorkeur uitgaat naar Milan. Bij Everton is Deulofeu overbodig geworden. Onder Ronald Koeman kwam de Spanjaard dit seizoen tot elf wedstrijden in de Premier League, waarvan zeven invalbeurten. Daarin wist Deulofeu niet te scoren.

"Het beste voor Geri is om ergens anders speeltijd te krijgen", vertelde Koeman donderdag dan ook tijdens een persconferentie. De vraag was waar dat zou gebeuren, maar Milan laat dus weten dat Deulofeu het seizoen afmaakt in San Siro. Het contract van de 22-jarige enkelvoudig international bij Everton loopt door tot medio 2018. The Toffees wilden een optie tot koop laten opnemen, maar het lijkt erop dat die niet aanwezig is in het huurcontract.