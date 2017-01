Gerrard zet bij Liverpool eerste stappen als trainer

Steven Gerrard keert terug bij Liverpool. De clublegende wordt trainer in de jeugdopleiding van the Reds, zo maakt men vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. Gerrard, die in november 2016 zijn afscheid als voetballer aankondigde, begint in februari aan zijn nieuwe baan.

De 36-jarige Engelsman was tussen 1998 en 2015 actief als speler voor Liverpool. Nadat hij de voetbalschoenen aan de wilgen hing, werd al gauw gespeculeerd over een mogelijke rol als trainer bij Liverpool. Gerrard gaat aan de slag op het jeugdcomplex in Kirkby, al maakt de Premier League-club niet bekend of hij de leiding krijgt over een specifiek elftal, of dat Gerrard een meer algemene rol gaat vervullen.

"Het voelt alsof de cirkel rond is. Ik keer terug naar de plek waar het allemaal is begonnen", vertelt Stevie G op de clubsite. "Maar deze beslissing komt niet voort uit emotie. Het gaat om wat ik kan bijdragen aan Liverpool. Ik hoef denk ik niet uit te leggen wat deze club voor me betekent, maar ik wilde er zeker van zijn dat ik de organisatie echt kon helpen, als ik zou terugkeren."

Gerrard ging om de tafel met Alex Inglethorpe, directeur van de jeugdopleiding. "Ik zag het werk dat hier wordt verricht en dat men nog wil verrichten. Het voelde gewoon goed. Het was de juiste optie op het juiste moment", geeft de clubicoon aan. "Dit biedt me een fantastische mogelijkheid om te leren en mezelf te ontwikkelen als trainer. Tegelijkertijd kan ik mijn kennis, ideeën en ervaring overdragen aan jonge spelers in een belangrijke fase van hun ontwikkeling."