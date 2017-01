‘Hij heeft gewoon veel geld en wilde zijn trainer uitnodigen voor een etentje’

Sergio Agüero en zijn zaakwaarnemer werden donderdagavond gefotografeerd tijdens een diner met Josep Guardiola in een restaurant in Manchester. Britse media suggereerden dat er gesproken werd over de contractsituatie van de aanvaller, maar volgens Guardiola was daar geen sprake van.

"Nee, we hebben niet gesproken over zijn contract. Hij heeft al een langlopend contract hier. Hij heeft gewoon veel geld en wilde zijn trainer uitnodigen voor een etentje. Dat is alles", verzekert de oefenmeester van Manchester City vrijdag.

In september lichtten Agüero en de club een optie in zijn contract, waardoor de Argentijn vastligt tot de zomer van 2020. Hij kwam in de zomer van 2011 over van Atlético Madrid. Dit seizoen was de spits goed voor achttien doelpunten in 23 wedstrijden in alle competities.