Voetbalminnend Engeland in afwachting van transfer van 17,3 miljoen euro

Saido Berahino maakt zeer waarschijnlijk de overstap naar Stoke City. West Bromwich Albion maakt vrijdag via de officiële kanalen bekend dat men een formeel bod op de aanvaller heeft geaccepteerd. Berahino heeft daarom toestemming gekregen om met the Potters over een eventuele transfer te onderhandelen.

Britse media verzekeren dat met een eventuele overstap van Berahino naar het Bet365 Stadium minimaal 11,5 miljoen euro en maximaal 17,3 miljoen euro gemoeid is. De 23-jarige aanvaller zal rondom de gesprekken met Stoke City eveneens een medische keuring ondergaan. WBA zou Odion Ighalo als vervanger op het oog hebben. De gesprekken met Watford zouden zelfs al gestart zijn.

Berahino wordt sinds de zomer van 2015 al met een vertrek bij WBA in verband gebracht. Toentertijd stak voormalig voorzitter Jeremy Peace een stokje voor een transfer naar Tottenham Hotspur en dat werd hem door de aanvaller niet in dank afgenomen. Newcastle United probeerde het een half jaar later en afgelopen zomer werd een bod van 25 miljoen euro van Stoke City naar de prullenbak verwezen. In de tussentijd liet Berahino amper zijn voeten spreken: na vier goals en zeventien duels in de voorgaande voetbaljaargang, volgden dit seizoen slechts vijf optredens en nul goals.