Vrijdag, 20 Januari 2017

'Man van 48 miljoen euro' blijft liever in Italië

Sergio Romero staat voor een terugkeer naar zijn thuisland. Boca Juniors hoopt de reservedoelman van Manchester United aankomende zomer te kunnen strikken. (Sky Sports)

Leonardo Uloa is zijn situatie bij Leicester City helemaal zat. De Argentijn is van plan om binnen 24 uur een transferverzoek in te dienen. (Daily Mirror)

Nikola Kalinic blijft voorlopig bij Fiorentina. Tianjin Quanjian had 48 miljoen euro over voor de Kroatische aanvaller, maar hij wil liever in Florence blijven spelen. (Sportske Novosti) Tianjin Quanjian had 48 miljoen euro over voor de Kroatische aanvaller, maar hij wil liever in Florence blijven spelen.

Diego Simeone laat weten dat hij niet van plan is om Antoine Griezmann ten koste van alles tegen te houden. De Fransman wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met Manchester United. (The Independent)

Manchester United is bereid om Luke Shaw een nieuwe kans te geven. De linksback zal dan echter wel wat aan zijn instelling moeten veranderen. (Daily Star)