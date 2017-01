Ex-Feyenoorder ruilt Griekse top in voor Hull City: ‘Moesten oplossing vinden’

Hull City heeft zich versterkt met Omar Elabdellaoui. De Noors international komt per direct over van Olympiacos en zal de rest van het seizoen op huurbasis in het KCOM Stadion te bewonderen zijn. Voor trainer Marco Silva, die begin dit jaar Mike Phelan verving, had het vinden van een verdediger de hoogste prioriteit.

“We hebben sinds ik hier ben nog niet met een echte rechtsback kunnen spelen, dus dat was een positie waar we een oplossing voor moesten vinden”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “Omar is een speler die ik al ken en hij komt hierheen om ons team beter te maken.” De twee werkten al eerder samen tijdens hun gezamenlijke tijd in Piraeus.

Elabellaoui trok op jonge leeftijd naar Manchester City, maar wist daar nooit door te breken. Verhuurbeurten bij Strömsgodet, Feyenoord en Eintracht Braunschweig volgden, waarna hij in 2014 in Griekenland belandde. De back krijgt nu een tweede kans om zich in het Engelse voetbal te bewijzen.