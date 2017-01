Klopp haalt uit: ‘Van Basten kan mooi een andere sport gaan bedenken’

Marco van Basten presenteerde onlangs zijn plannen om de spelregels van het voetbal op de schop te gooien en de ideeën van de Nederlander zijn sindsdien onderwerp van gesprek in de voetballerij. Arsène Wenger en Stade Rennes-trainer Christian Gourcuff lieten al blijken zich niet te kunnen vinden in zijn ideeën en nu heeft Jürgen Klopp zich ook bij de criticasters gevoegd.

“Deze prachtige sport, waar we allemaal zo van houden, heeft helemaal geen nieuwe regels nodig”, vertelde de trainer van Liverpool vrijdag tijdens een perspraatje. “Wat we op dit moment aan het doen zijn, zoals meer deelnemers toelaten op het WK, brengt de sport in gevaar. Er zijn mensen die alles uit het voetbal proberen te persen en die niets geven om de toekomst van de sport.”

“Was het een serieus idee van Van Basten? Hij kan een andere sport gaan bedenken als hij wil, er zijn nog genoeg velden vrij. Deze sport heeft geen regelveranderingen nodig”, sluit Klopp zijn commentaar op de chief officer of technical development van de FIFA af.